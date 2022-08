A Love Bizarre, de liefde tussen Sheila E. en Prince: ‘Ik ben nog steeds boos dat hij er niet meer is’

Onder de notenboom van Bokhamer werd een muziekfami­lie groot, Toto en Bauer kwamen er repeteren

TILBURG - Kenny B repeteert er al járen, George Baker, Flemming, Frans Bauer en zelfs de gitarist van Toto kwamen over de vloer. Maar meer nog vertellen de repetitieruimtes over een muzikale familie met diepe wortels in het ‘dorpje’ Bokhamer. ,,Mijn oom speelde bij stomme films.”

19 augustus