Aan de Spoorlaan rinkelt de telefoon duizenden keren per jaar bij een crisis: ‘Het raakt me soms en dat mag ook’

De Tilburgse kermis had het dit jaar allemaal: ‘Volgend jaar nóg meer mensen laten genieten’

TILBURG - Tilburg gaat nog meer inzetten op evenementen bij de kermis. Maarten van Asten is meer dan enthousiast over zijn eerste keer als kermiswethouder, maar kijkt aan het einde van tien dagen feest in Tilburg ook weer vooruit. ,,We willen nóg meer mensen laten genieten van de kermis.”

31 juli