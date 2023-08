Aartslelijk, heel stoer, of zó saai: iedereen vindt iets van Wolstad aan de Piushaven

VAN DE LEZER LEZERSBRIE­VEN I Alle feiten over 13 jaar Rutte op een rijtje I Waarom mogen wij bubbling niet seksis­tisch vinden?

Begin mei van vorig jaar is bij mij longkanker geconstateerd. Ter bestrijding daarvan ben ik tot nu toe 4x opgenomen geweest in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Ik heb op verschillende afdelingen gelegen en kennis kunnen maken met een kundige en zeer zorgzame verpleging. Ook de dames en heren artsen, al of niet in opleiding, hebben mij kundig, correct en soms troostend behandeld. Iedereen nam de tijd voor mij en deed naar mijn gevoel meer dan ik van haar/hem kon verlangen.