Acht lintjes in Oisterwijk, waarvan twee voor een echtpaar in Haaren

Jan Larmit en Corrie Larmit-van Breugel, uit Haaren, trekken als echtpaar ook binnen het vrijwilligerswerk samen op. Zo waren ze tien jaar lang betrokken bij het sinterklaasfeest van scouting Sint Joris. Ze zaten samen een jaar in de activiteitencommissie van Parkinsoncafé Midden-Brabant. Ook bij IVN Oisterwijk waren ze lange tijd eendrachtig van de partij. Jan Larmit organiseert voor de KBO ook nog activiteiten.

Marion Bergman-Ermen, uit Oisterwijk, heeft grote verdiensten voor de EHBO, het Rode Kruis en de Stichting Heartsafe. Muzisch heeft ze ook haar sporen verdiend. Ze is muzikaal leider van levensliederenkoor De Molenzangers, dat zij in 2010 ook oprichtte. De Johannes XXIII Parochie in Berkel-Enschot kent haar als dirigente en pianiste. Ook voor andere kerkkoren is zij actief geweest.

Jeanne Wolfs-van Rijthoven, uit Oisterwijk, zet zich al twintig jaar in als mantelzorger en helpende hand in de buurt en voor vrienden. Ze begeleidt activiteiten voor straatvereniging Peperactief en wijkcentrum De Waterhoef. Bewoners van Goed Wonen kunnen bij haar terecht. Vrijwilligerswerk verricht ze verder binnen de St. Jozef Parochie en voor de ijsbaan in Oisterwijk.

Kees van den Bersselaar, uit Oisterwijk, is bekend als vrijwillig klusjesman en conciërge bij cultureel educatief centrum De Krekul. Voor parochie Johannes XXIII in Berkel-Enschot en haar voorgangers zette hij zich in als financieel administrateur. Voor kookclub Durendael Culinair is hij steun en toeverlaat. En bij Petanque Club Oisterwijk zat hij in het bestuur en is hij nog altijd wedstrijdleider.

Jan de Bresser, uit Oisterwijk, is als vrijwilliger sinds jaar en dag op vier fronten actief. Het Rode Kruis Oisterwijk heeft een trouwe kracht aan hem. In het verlengde daarvan verzorgt hij het onderhoud bij de stichting Heartsafe. Als carnavaller zet hij voor stichting Döllekesgat zijn beste beentje voor. En ook voor Tandemclub Vught, opgericht voor mensen met een visuele handicap, is hij in de weer.

Wim Jansen, uit Moergestel, is een en al muziek. Hij leidde van 1955 tot 2020 muzikanten op voor harmonie Prinses Juliana. Van jongerenkoor Irene was hij oprichter en bestuurslid. Bij S(t)aporkest d’Ambiejans fungeerde hij als instructeur. Vrienden van St. Jan kan op hem als organist een beroep doen. Hij zit in het orkest van het koor Agge Mar Weg Bent en maakt muziek bij Stanislaus. Klokken repareren doet hij ook.

Fons Klaasen, uit Oisterwijk, is sinds 2005 de drijvende kracht voor Verenigde Senioren Oisterwijk (VSO). Hij zit in het dagelijks bestuur; coördineert diverse activiteiten; brengt de nieuwsbrief uit; en verzorgt voor leden de belastingaangifte of adviseert ze op andere terreinen. Voor cultureel centrum Tiliander is hij tien jaar lang actief geweest als gastheer.