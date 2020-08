Actie van exploitanten na afgelasten kermissen: ‘En de Efteling blijft wél open?’

De Tilburgse burgemeester Weterings besloot gisteravond als voorzitter van de Veiligheidsregio alle kermissen in Midden- en West-Brabant af te gelasten.



Vier exploitanten spraken tijdens het protest met de kermiscoördinator van de gemeente Tilburg en een ambtenaar van de Veiligheidsregio. Volgens exploitant Ber Morbon was dat ‘prettig’. ,,Ze begrijpen wel wat er speelt, maar dit wordt door meer mensen beslitst.” Hij zou graag zien dat de kermissen in de regio door mogen gaan. ,,Maar dat zal moeilijk worden.”



Aan het einde van de ochtend spreekt burgemeester en Veiligheidsregio-voorzitter Theo Weterings met de kermisbonden. Dat gesprek was al gepland en bedoeld om de kermis van een maand geleden in Tilburg te evalueren. Nu zal ook de nieuwste maatregel besproken worden. Voorzitter Jan Boots liet gisteravond al weten boos te zijn over de beslissing om alle kermissen in de regio af te gelasten, zonder dat er met hem overleg is geweest.