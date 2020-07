Agent in het gips na aanval van arrestant in cellencomplex in Tilburg

Het incident vond plaats in een gesprekskamer in het politiebureau. De verdachte was hier samen met zijn advocaat. Twee politiemedewerkers die binnenkwamen zagen dat de arrestant boos was en stapten op hem af. Hierop nam de man direct een vechtershouding aan en maakte hij slaande bewegingen. Pas toen een agent kenbaar maakte dat er pepperspray gebruikt zou worden als hij niet zou kalmeren, nam zijn agressieve houding af. De man is teruggebracht naar zijn cel.