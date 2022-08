Agressieve man (23) bedreigt BOA met de dood in Tilburg en schopt agent bij aanhouding

Bestuurder (36) rijdt dronken door Tilburg, 8-jarig dochtertje is alleen thuis

Een 36-jarige man uit het Belgische Poppel is maandagnacht in Tilburg opgepakt voor het rijden onder invloed. Op het moment dat de man door Tilburg reed, was zijn dochtertje (8) alleen thuis. Haar opa heeft haar thuis opgehaald.

9 augustus