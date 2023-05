AKO mag geen sigaretten meer verkopen op station en vertrekt uit Tilburg

Wijkagen­ten klimmen naar binnen om vrouw in Goirle uit traplift te bevrijden

GOIRLE - Een vrouw uit Goirle is woensdagavond bevrijd uit de traplift in haar woning die vast was komen te zitten. Wijkagenten klommen door het raam om de traplift aan de praat te krijgen. Toen dat niet lukte, schoten brandweerlieden en een ambulancemedewerkers te hulp.