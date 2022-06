Al dertig jaar lang worden ze jaarlijks afgedroogd door Willem II, en ze vinden het nog leuk ook

DIESSEN - Elk jaar weer laten de spelers van RKDSV zich op hun eigen veld afdrogen door Willem II. En toch willen ze niet anders in Diessen, zelfs niet na dertig jaar. ,,In het begin denk je nog, dat gaat best goed. Totdat je een half uur later naar adem staat te happen.”

Frans Bruinsma lacht hartelijk of het niet verschrikkelijk is om als voorzitter te zien dat ‘zijn’ eerste elftal al dertig jaar wordt ingemaakt zodat Willem II kan opwarmen voor een nieuw seizoen. ,,Nee, het is gewoon heel leuk. Elk jaar weer. Hoe vaak krijgt een amateurvoetballer nou de kans om een keer tegen Freek Heerkens te spelen bijvoorbeeld?”

Gijs Neggers heeft een foto waarop te zien is dat hij ooit eens het duel is aangegaan met middenvelder Frenkie de Jong. Toen nog een piepjonge Willem II’er, inmiddels speelt De Jong bij FC Barcelona. ,,Dat was meteen duidelijk hoor, hij is echt van een andere klasse. En op de foto is toevallig mijn gezicht ook te zien, maar volgens mij was hij al voor de vijftiende keer bij me weggedraaid. Je krijgt echt geen enkele kans.”

Quote Een ding weet je zeker: winnen doe je nooit Gijs van Gestel

Naamgenoot Gijs van Gestel mocht als voetballer al een keer of zes aantreden tegen de Tilburgse professionals, nu zit hij in de dug out als assistent-trainer van het eerste elftal dat zaterdag aantreedt. ,,Een strategie? Proberen om een of twee keer in de buurt van de goal te komen. En dan hopelijk te scoren. Een ding weet je zeker: winnen doe je nooit.”

Volledig scherm Dylan Ryan tijdens de oefenwedstrijd vorig jaar, in duel met een speler van RKDSV. © Pro Shots / Toin Damen ,,Ik deed altijd heel graag mee", vervolgt Van Gestel. ,,Het is een hele happening. Het is iets echts Diessens.” Neggers heeft al een keer of acht tegenover Willem II gestaan, zaterdag is de laatste keer voor hem. ,,Je zou zeggen dat het dan bijna normaal wordt, maar dat is het niet. Het is nog steeds echt tof om te doen.”

Voor het geld doen ze het niet in Diessen, geeft voorzitter Bruinsma aan. Dat verhaal moet hij regelmatig ontkrachten. ,,We moeten Willem II betalen om hier te komen, hoeveel ga ik niet zeggen. We hebben een keer duizend euro overgehouden, we draaien meestal wel quitte, maar het is geen verdienmodel. We doen het echt voor de goodwill die het ons oplevert.”

Het verhaal gaat dat de Tilburgse profclub al een paar keer heeft geprobeerd om ‘Diessen’ te schrappen uit het speelschema. ,,De supporters van Willem II hebben daar een stokje voor gestoken”, is wat Bruinsma weet.

Veel supporters langs de lijn

Het was toenmalig trainer Piet de Visser die in 1986 besloot om bij RKDSV te trainen voor de start van het nieuwe seizoen. ,,We kregen destijds tientallen verzoeken om in de voorbereiding in de regio te komen spelen”, aldus De Visser op de site van de Tricolores. ,,Ik heb toen voor Diessen gekozen omdat ik veel Tilburgse supporters langs de lijn wilde zien. Het terrein was makkelijk bereikbaar en de mensen konden er ontspannen rond het veld staan.”

Een traditie werd geboren en de uitslagen zijn soms vernietigend met bijvoorbeeld 0-12 of 0-10. Soms zitten er maar vijf goals tussen en een enkele keer scoren de Diessenaren in eigen huis. Bruinsma: ,,Het is dit keer natuurlijk bijzonder omdat Willem II net is gedegradeerd. Meestal staan er rond de 800 tot 1200 mensen langs het veld. De supporters van Willem II blijven eigenlijk altijd trouw.”

Zaterdag gaan de Diessenaren proberen te scoren. De wedstrijd start om 14.30 uur, Sportpark De Alsie is vanaf 12.30 uur open. De entree bedraagt 8 euro en voor kinderen tot 12 jaar is 3 euro.

Volledig scherm Archieffoto uit 2012: volle bak tijdens de oefenwedstrijd RKDSV-Willem II. © John Schouten/PVE

Volledig scherm Timo Regouin (midden) tijdens de oefenwedstrijd vorig jaar bij RKDSV. © Pro Shots / Toin Damen