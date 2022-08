Al die kleuren op de Westpoint-toren (die nu aan vervanging toe zijn)? Ja, daar is over nagedacht...

Van jonge circusar­tiest tot ‘volwassen’ vrijwilli­ger: ‘Je groeit hier bij Il Grigio samen op’

HAAREN - Bij jeugdcircus Il Grigio in Haaren schitteren kinderen in de circusring. Maar voor Milon Sterke (16), dit jaar clown, steekt er veel meer achter. Ze treedt al 11 jaar op in het circus en is nog niet van plan om daarmee te stoppen. ,,Je groeit hier samen op.”

5 augustus