Al het afval verzáááááámelen! ‘Wij spelen hier een beetje voor veegwagen’

Ondanks afwijzing van rechter gaat bouwplan Leijoever Goirle ongewij­zigd weer procedure in

GOIRLE/RIEL - In december veegde de Raad van State het bouwplan Leijoever in Riel nog van tafel, nu gaat het ongewijzigd opnieuw de procedure in. ,,Aan het onderliggende probleem wordt niks gedaan.”

26 juli