Alle Tilburgse bushokjes worden vernieuwd; afscheid van de ooit ‘ultramoderne’ en ‘luxe’ TOP-halte

Man uit Tilburg gooit bierflesje naar agent in Kaatsheu­vel

TILBURG/KAATSHEUVEL - Twee agenten zijn in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt tijdens hun nachtdienst. Dat gebeurde volgens de politie in Kaatsheuvel en in Tilburg. In Kaatsheuvel gooide een man een bierflesje naar de politieman, waarop een handgemeen ontstond. In Tilburg ging het mis toen een agente van een quad viel. Ze wilde voorkomen dat de bestuurder van het voertuig ervandoor ging.