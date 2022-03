Alphen-Chaam heeft de hoogste opkomst van Brabant, maar hoe harmonieus blijft het er?

Goirle vraagt zich af: kan je regeren met Gezond Verstand?

GOIRLE- En hop, in één keer is Gezond Verstand de tweede partij van Goirle. Niet iedereen staat te trappelen om gelijk te ‘regeren’ met de nieuwkomer, na felle discussies vooraf. En in theorie kan de oude coalitie gewoon door. Maar ‘of je deze uitslag zo kunt uitleggen, is wel de vraag’.

17 maart