Als Birgit Verhoeven (1978-2021) met haar krullen ergens binnenkwam, ging het licht aan

Vrachtwa­gen brandt uit in Oirschot, ondanks brandweer in de buurt

OIRSCHOT - Een vrachtwagen heeft donderdagmiddag op de Eindhovensedijk in Oirschot in brand gestaan. Uit de wagen kwam veel vuur en dikke rook, waardoor de brandweer van Best met een waterbak moest bijspringen. De brand was met schuim en water snel geblust, maar met de vrachtwagen kan niet meer worden gereden.

7 juli