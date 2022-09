Anders dan de gemeente weten vrijwilligers wél raad met de Japanse duizendknoop in Tilburg

Binnen de lijntjes voetballen valt niet mee bij VOAB in Goirle

GOIRLE - Is dit het veld van FC Knudde? Misschien beter om niet te drinken onder werktijd en ‘Kom maar efkes wisselen Pietertje’. Het is een selectie van de commentaren die voorzitter Arnoud Strijbis van voetbalclub VOAB in Goirle kreeg nadat zijn leden de lijnen op veld drie zagen. ,,Het is weer een voorbeeld dat het onderhoud echt beter moet.”

15 september