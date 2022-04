Antoinette heeft een tattoo van het gezicht van Gerard Joling op haar been: ‘Het interesseert me niet wat andere mensen ervan denken’

Haar droomman heeft Antoinette van Iersel (48) nog niet gevonden, maar een grote liefde heeft ze al jaren: Gerard Joling. Vanaf haar twaalfde is ze al fan. ,,Eigenlijk sinds dat hij in 1985 in de Soundmixshow kwam. Daarna kwam zijn eerste nummer uit, Love Is In Your Eyes. Sindsdien ben ik hem gaan volgen.” Naast het verzamelen van platen, cd’s en dvd’s, heeft Van Iersel haar idool ook vereeuwigd op haar lijf. Op haar kuit heeft ze een portret van de zanger en op haar arm heeft ze zijn handtekening en logo getatoeëerd.