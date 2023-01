Arrestatie na straatroof in centrum Tilburg, verdachte werd al gezocht voor andere zaken

5 vragen Wat heb je eigenlijk aan drie gemeenten die samenwer­ken? (en vier andere vragen over ABG)

RIJEN - Ambtenaren werken straks niet langer in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, maar gezamenlijk op een nieuw kantoor in Rijen. Daar willen de ABG-gemeenten alle medewerkers huisvesten. Maar wat is die ABG-organisatie nu precies en wat merken inwoners van die verhuizing?

17 januari