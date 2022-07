Auto botst tegen boom in Oisterwijk, bestuurster gewond naar ziekenhuis

Heemkunde­kring ziet bouw op Ketelhuis niet zitten: ‘Zo verdwijnt iconisch beeld in de Spoorzone’

TILBURG - De Heemkundekring Tilborch is bezorgd over de plannen om van het Ketelhuis in de Spoorzone een woontoren te maken. Laat het monument in zijn waarde, zeggen de erfgoedkenners. ,,Wij zijn principieel tegen dit plan.”

15 juli