Auto en vrachtwagen botsen op A58 bij Oirschot, bestuurder gewond

Liam en Teun willen een pumptrack­baan in Udenhout. Ze krijgen steun, 665 mensen tekenden de petitie

UDENHOUT - Liam (8) en zijn buurjongen Teun (10) willen een pumptrackbaan in hun dorp. En niet alleen deze twee jongens vragen erom. Inmiddels hebben 665 mensen de petitie voor zo’n baan in Udenhout ondertekend. Die kan een plekje krijgen in park Ter Roomley, als vervanging van een verouderde BMX-baan.

1 juni