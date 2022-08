Auto met vijf jongeren landt op zijn kop in Hooge Mierde

Oude bekenden, nieuwe studenten en het gevoel van gisteren

Tuurlijk wist ze dat nog. Zei ze. ‘Jij was een van de eerste mensen die ik tegenkwam op het introkamp.’ Ik vroeg in welk jaar ze ook alweer begonnen was. In 1987, zei ze. ‘En jij?’ En ik dacht: godsamme. Godsamme, dacht ik. We waren elkaar tegengekomen op een terras in Amsterdam, afgelopen woensdag, bij de Oude Kerk, op het officieuze Drs. P-Plein, vernoemd naar de man wiens geboortedag daar ieder jaar gevierd wordt.

27 augustus