Auto vat vlam in Tilburg, mogelijk brandstichting

Tilburgers schreven boek over feiten en fabels over plantaar­dig eten: verpulver­de eierscha­len eten voor extra calcium, werkt dat écht?

TILBURG - Voedingskundigen Sytske de Waart en Hans Kraak zetten feiten en fabels over plantaardig eten op een rijtje in hun nieuwe boek. ,,Dingen die ik 20 jaar geleden heb geleerd, blijken net even wat anders te zijn.”

3 augustus