Auto vliegt in brand in Tilburg, bestuurder op tijd naar buiten

Hard nieuwe bloeddo­nors nodig: ziekenhuis en universi­teit helpen mee bij ‘zoektocht’

TILBURG/WAALWIJK - Om in de toekomst patiënten van bloed te kunnen voorzien, zoekt Sanquin 2.800 nieuwe bloed- en plasmadonors in Midden-Brabant. De organisatie, die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt, heeft daarom de handen ineen geslagen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en Tilburg University.

22 juni