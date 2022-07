Auto vliegt over rotonde in Hilvarenbeek, drie gewonden naar ziekenhuis

Raad Oisterwijk wast college de oren over bouwen

OISTERWIJK - In buurgemeente Tilburg verrijzen hele wijken, zie Koningsoord in Berkel-Enschot, maar in Oisterwijk wordt maar niet gebouwd. Die kritiek wierp het VVD-raadslid Con van Beckhoven maandagavond het Oisterwijks college voor de voeten.

11 juli