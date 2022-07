Auto zwaar beschadigd na brand in Tilburg

Een reis naar het heelal, die maak je komende week in deze ludieke attractie op de theaterker­mis in Tilburg

TILBURG - Het is een korte trip naar de maan, Pluto of welke planeet dan ook. Op theaterkermis LunaLunaLuna staat de ludieke attractie Vacansi Quarantainsky. Die is gemaakt door Tilburgers. ,,Ons publiek krijgt de ervaring van gewichtloosheid.”

22 juli