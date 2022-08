Automobilist (26) zwaargewond bij botsing tegen boom in Tilburg, enorme ravage op de weg

Tilburg Road, Street, Alle, Rua, Pasja of Carrer: overal in de wereld liggen Til­burg-stra­ten

TILBURG - Dat de weg naar Tilburg naar Tilburg wordt vernoemd, klinkt als logisch. Maar in heel de wereld liggen ‘Tilburg Roads’: van Australië tot de VS, van Chili tot Luxemburg. Hoe is het daar?

24 augustus