Automobilist loopt hoofdwond op bij botsing met vrachtwagen in Udenhout

Man (21) die met schotwond werd gevonden in Tilburg, is opgepakt voor wapen- en drugsbezit

TILBURG - De man die zondagnacht met een schotwond in zijn been in de Bellinistraat in Tilburg werd aangetroffen, is aangehouden voor wapen- en harddrugsbezit. Het gaat om een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat meldt de politie donderdag.

15 september