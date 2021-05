Avondjurken van het Songfestival zijn te zien in Textielmuseum in Tilburg

Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Nikkie de Jager waren zelf enthousiast over hun jurken. ‘Het is een eer om de kleuren van de transvlag te vertegenwoordigen met mijn jurk’, schreef Nikkie bij de officiële persfoto’s op Instagram, tegenover haar 14,6 miljoen volgers. ‘Bedankt voor deze droom!’ verwijst ze naar modehuis Maison the Faux.

Nikkie straalt in jurk met kleuren van transgen­der­vlag: ‘Het is een droom’

Janzen omschreef haar opvallende gouden creatie als het ‘toetje'. Davina Michelle mocht haar nummer over de strijd tegen het water brengen in een ontwerp van Martan. Ook die creatie is vanaf 9 juni in Tilburg te zien.

Het idee voor de presentatie in het Textielmuseum werd geboren toen modeontwerper Tess van Zalinge de opdracht kreeg om een outfit te ontwerpen voor het Songfestival. Van Zalinge stond al gepland als één van de ontwerpers in de groepsexpositie Makersgeheimen die vanaf 26 juni te zien is in het TextielMuseum. In deze tentoonstelling is te zien hoe kunstenaars, vormgevers en modeontwerpers hun ideeën tot stand brengen, van schets tot eindproduct.