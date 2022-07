Awakenings maakt Hilvarenbeek plots vier keer zo groot, hoe hou je dat veilig?

Een proeftuin met koeien en bomen, Diessens stel gaat op onderzoek uit ‘voor een betere wereld’

DIESSEN - In deze tijd een koeienbedrijf starten en dat ook nog vlakbij natuurgebied Diessens Broek. Anouk Vingerhoets en Lucien Daas durven het aan. Het doel is niet om geld te verdienen, quitte spelen is voorlopig genoeg. Wat ze wel willen: de wereld een stukje beter achterlaten voor hun twee dochters.

29 juli