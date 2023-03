B-keus Willem II rekent in oefenduel hard af met Helmond Sport

Eerste project van beweeg­vrien­de­lij­ke wijk verrijst tijdens NLdoet in Oisterwijk: ‘Dit wordt een grote speel­plaats’

OISTERWIJK - In het parkje tegenover de voormalige Levenskerk in Oisterwijk verrezen afgelopen zaterdag 35 eikenhouten zit/stap paaltjes. Het project dat tijdens NLdoet werd gerealiseerd is de eerste in wat een reeks aan aanwinsten voor de wijk moet worden.