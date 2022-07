Ballonkunstenaar Lesly wordt derde bij Blow Up: ‘Het was echt een monsteropdracht’

Dirigent Joost Smeets: ‘Tuba is fundament onder orkest’

Brabant Sinfonia, de opvolger van het Tilburgs Begeleidings Orkest, heeft in Joost Smeets (50) een vaste dirigent gevonden. Geboren in Thorn, het Mekka van de blaasorkesten, en bastubaspeler in Philharmonie Zuid. Smeets heeft over de hele wereld orkesten gedirigeerd. Zondag is hij voor het eerst met het orkest te horen in de Concertzaal.

8 juli