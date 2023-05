Bedreigingen van Cora W. aan adres van wethouder Hendrickx stoppen maar niet: ‘Mijn gezin en ik zijn gekwetst en moe’

Inwoners van Loon op Zand brengen bevrij­dings­vuur naar hun dorp

LOON OP ZAND - Het bevrijdingsvuur komt deze week weer naar Loon op Zand. In de nacht van 4 op 5 mei wordt het vuur traditiegetrouw in Wageningen opgehaald. Verschillende vrijwilligers lopen vervolgens in estafette naar het Witte Kasteel in Loon op Zand.