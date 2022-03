Beekse jongeren maken van stemmen een feestje al blijven de huifkarren behoorlijk leeg

Bas van Gurchom (18) uit Hilvarenbeek was sowieso al van plan om te gaan stemmen, maar nadat hij in een bushokje de poster van de verkiezingshappening bij The Box zag hangen, was de keuze waar te stemmen niet moeilijk meer. Zo werd zijn ‘eerste keer’ best bijzonder. ,,Dit nodigt uit om naar toe te komen. Een leuk idee en leuk om zo te gaan stemmen.”