Het eenzijdig ongeval ter hoogte van de kruising van de Ringbaan-Noord met de Oude Lind zorgde vrijdag in de vroege ochtend voor een enorme ravage. Van de Audi A5 waarin de verdachte reed bleef bijna niets over dan een hoop schroot. Zelf kwam de Tilburger er wonder boven wonder met lichte verwondingen vanaf. Zijn bijrijder, een 18-jarige Rotterdammer, is er slechter aan toe. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.