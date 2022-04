Betaalbaar wonen: 'Nog dit jaar opkoopbescherming in Tilburg en ‘opknippen’ eengezinswoning mag weer’

Afvalver­wer­kers op Loven maken bewoners van Quirijn­stok in Til­burg-Noord horendol

TILBURG - Quirijnstok, de groenste woonwijk van Tilburg-Noord, schurkt tegen industrieterrein Loven aan. In de Lennondreef vinden 25 huishoudens de afstand tot twee grote afvalverwerkers veel te klein. ,,In de tuin zitten of slapen met het raam open is er hier niet bij.”

19 april