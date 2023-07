Bewoner raakt gewond bij uitslaande brand in Tilburgse woning, brandweer redt hondje op tijd uit huis

Spieringhs zag Willem II-ver­trek aankomen: ‘Zelfs bij allemaal blessures en schorsin­gen kwam ik er niet in’

Na elf jaar heeft Wesley Spieringhs het vertrouwde Willem II-nest verlaten: hij speelt vanaf nu bij Roda JC. De 21-jarige middenvelder uit Goirle over zijn eerste stapjes in Kerkrade én zijn tijd in Tilburg.