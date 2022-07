Bezoekers zeker kwartier vast in 80 meter hoge zweefmolen op Tilburgse kermis

Meer vraag dan aanbod op nieuw bedrijven­ter­rein in Esbeek

HILVARENBEEK/ESBEEK - In totaal hebben zich zestien bedrijven gemeld voor een plek op het nieuwe deel op bedrijventerrein Mierbeek in Esbeek. De inschrijving is nog niet gestart, maar de gemeente denkt dat er in elk geval meer vraag is dan aanbod aan nieuw terrein. Er worden zes kavels uitgegeven.

9:00