Biest-Houtakker krijgt een nieuwe woonwijk aan het Vossenhol

Geen bewijs dat ‘berekenen­de’ pooier geld verdiende met uitbuiten kinderen

BREDA – Er is geen bewijs dat pooier Patrick R. uit Amstelveen ook daadwerkelijk geld verdiende aan de twee meisjes die hij in de prostitutie liet werken. Eén van de twee meisjes was een 17-jarige Tilburgse, de ander kwam uit Hengelo. R. kreeg wel een celstraf van drie jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

14 april