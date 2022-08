Bijrijder zwaargewond bij ernstig auto-ongeval op Ringbaan-Noord in Tilburg

Uw kind gaat met een rugzak van Hello Kitty of Paw Patrol naar school? Dan is die bij dit bedrijf in Tilburg gemaakt

TILBURG - Tassen van merken als Disney en Hello Kitty? Die worden in Tilburg gemaakt bij Vadobag. Het familiebedrijf mikt daarnaast ook steeds meer op volledig eigen ontwerpen voor de eigen merken. ,,In coronatijd zijn we flink gegroeid.”

10 augustus