Binnenkijken bij het azc in Oisterwijk: ‘Het belangrijkste is dat vluchtelingen zich hier gehoord en gezien voelen’

Open dag azc’s zweven tussen ‘We willen ons dorp terug’ (Budel) en ‘Goed dat ze ’t hier fijn hebben’ (Oirschot)

BUDEL/OIRSCHOT - Grootschalige opvang in azc Budel, waar vooral een groepje veiligelanders al langere tijd voor weerstand zorgt in het dorp, en tijdelijke opvang in azc Oirschot, waar 104 vluchtelingen wonen en amper worden opgemerkt door de omgeving. Zijn die verschillen te merken op de openstelling tijdens Burendag?

24 september