Bloemen verdringen hondenpoep en onkruid in Goirle, en dat allemaal dankzij de inzet van Annabel de Kok

Door het initiatief van Annebel de Kok zien de lege stukken grond rondom bomen in straten en op pleinen in Goirle, ook wel boomspiegels genoemd, er een stuk vrolijker uit dan zeven maanden geleden. Het idee was om de lege grond rondom bomen onkruid en hondenpoepvrij te maken en te vullen met bloemen en planten. ,,Dat is niet alleen veel mooier en gezelliger, maar ook erg belangrijk om de hittestress in onze woon- en leefomgeving te lijf gaan. En dat kunnen we doen door minder bestrating en meer groen te creëren. Groen waarin vogels en insecten het ook prima naar hun zin hebben”, vertelt De Kok.

Het is gewoon een kwestie van doen, stelt de Goirlese, die werd geïnspireerd door het landelijke initiatief van de stichting Guerrilla Gardeners. ,,De ruimte is er al, want we gebruiken gewoon de kale grond die er al ligt, halen de kak eruit en zetten er planten en bloemen in. En daarmee zetten we ‘de buurt in bloei’. Letterlijk en figuurlijk, want het samen met je buren werken aan een schonere en groenere buurt zorgt ook voor een gezellig praatje tijdens het planten en onderhouden van het stukje groen en dus ook voor saamhorigheid.”

,,Vorig jaar hebben we met de zeventig boomspiegels ruim 175 vierkante meter vergroening gerealiseerd”, vertelt De Kok trots. ,,Volgend jaar gaan we voor 150 boomspiegels en dus 350 vierkante meter vol bloemen en planten.”

Kringloop van de natuur

Ze is betrokken bij het milieu: ,,We moeten alle kansen aangrijpen die bijdragen aan vergroening want het is 5 voor 12. Ingrijpen is hoognodig als je hoort dat er 70 procent minder insecten zijn. De gevolgen van deze achteruitgang zijn dramatisch, insecten spelen een belangrijke rol in de kringloop van de natuur. Ze zijn bijvoorbeeld zelf vaak de prooi van vogels. Minder insecten betekent ook minder vogels. En als er niet voldoende insecten meer zijn om te helpen bij de bestuiving van onze bloemen en gewassen, heeft dat natuurlijk ook grote gevolgen voor de mens.”

De gemeente steunde het project van De Kok afgelopen jaar met een subsidie van 5397 euro. ,,Ik ben al bezig met een nieuwe subsidieaanvraag. Als we die krijgen, kunnen we dit jaar weer 150 gratis pakketten beschikbaar stellen.”

Aanmelden om in Goirle en Riel een boomspiegel te adopteren kan via mail: kleurdestraten@gmail.com.