Boekelaar (66) man krijgt taakstraf voor fataal ongeval Biezenmortel

Zo heet de kroeg die op de plek komt van café Philip in Tilburg

TILBURG - Het hoge woord is eruit. De kroeg die in het centrum van Tilburg komt te zitten op de locatie van café Philip gaat Café Bar De Kruik heten. Dat maakte de eigenaar maandag bekend. De opening is begin juni. ,,Een nieuw, warm, sfeervol en huiselijk café op de gezelligste straat van Tilburg. Met vier verdiepingen en drie verschillende stijlen is er vermaak voor iedereen”, zegt hij zelf alvast.