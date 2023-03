BoerBurgerBeweging nu aan zet in Brabant, maar met wie (niet)?

Reijrink en Roozen haken af: nieuw bedrijven­ter­rein in Hilvaren­beek is van de baan

HILVARENBEEK - De Reyrink Groep en Roozen van Hoppe laten het plan voor een nieuw bedrijventerrein in Hilvarenbeek varen. In een brief aan de gemeenteraad schrijven beide ondernemers dat het zogenoemde upcycle village on hold wordt gezet. Ze gaan op zoek naar een locatie buiten Hilvarenbeek.