Boetes van 250 euro voor automobilisten in Best in Oirschot die hun ruiten niet goed ijsvrij hadden gemaakt

Al dertig jaar op pad met dertig kilo materiaal voor dertig foto's per minuut: Toin Damen vergroeid met Willem II

TILBURG - Met een dosis gezonde spanning en drie camera's staat clubfotograaf Toin Damen zondag opnieuw langs de lijn in de derby tegen NAC. Al dertig jaar legt hij het wel en wee van voetbalclub Willem II vast. ,,Dit is a way of life.”

11 december