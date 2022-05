Bouw in volle gang: twintig jaar na eerste schets wordt lege parkeerplaats Stationsstraat Tilburg gevuld

Het is een prominente plek in Tilburg: het nieuwe appartementencomplex staat tussen twee monumentale panden. Het ene is de Stationsstraat 5, nu onderkomen van LiveWall, en het andere is Hotel Central (uit 1930).



De eigenaar is bezig met een transformatie: het wordt een hotel met 21 kamers en bovenop een rooftopbar. De nieuwkomer op de voormalige parkeerplaats past volgens architect Kees van Beijsterveldt goed in de Stationsstraat. Uit deze tijd, maar met historische referenties zoals de bakstenen.