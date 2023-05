‘Lelijke’ Residentie Piushaven maakt mogelijk plaats voor honderden nieuwe huizen

Eropuit Met je zus op de foto tijdens ‘Zus­sen-avond’ bij boekwinkel Gianotten Mutsaers

Wat is er door veel lezers lang naar uit gekeken: het laatste deel in De zeven zussen-reeks. Donderdag 11 mei verschijnt Atlas en bij Gianotten Mutsaers in Tilburg vieren ze dat met een ‘Zussen-avond’.