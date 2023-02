Opgericht door mariniers en na 75 jaar wordt er nog steeds gevoetbald bij De Marino’s: ‘Wij zeggen nooit af’

Razend populaire Tilburgse nachtclub sluit ineens per direct de deuren: ‘We hebben hier alles meegemaakt’

Na zestien jaar komt er een einde aan zingen, dansen en sjansen in Café Philip in Tilburg. De nachtclub met vier verdiepingen sluit per direct de deuren. ,,Voor mij is het klaar”, vertelt eigenaar Paul van Boxtel.