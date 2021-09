Brand in Droomvlucht van de Efteling, attractie voorlopig dicht

Gouwe Peerke wil prijs uitreiken aan Tilburgs boegbeeld van coronahulp

9 september TILBURG - Het Gouwe Peerke, een bokaal en 1500 euro, gaat dit jaar naar een persoon of organisatie die zich heeft ingezet om bijzondere hulp of zorg te bieden aan anderen. De organisatie roept mensen op een nominatie in te dienen.