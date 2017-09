Brand legt Arrivabussen in de as op buitenterrein in Tilburg

Graffiti-glossy van Bomber Johan wordt gemaakt in Tilburg

TILBURG - Bomber, hét magazine over grafitti, wordt in Tilburg gemaakt. Johan Zelissen begon dertig jaar geleden met een zwart-wit krantje, nu is het een glossy tijdschrift. De Tilburger was gestopt, maar in 2018 verschijnt toch een nieuw nummer.