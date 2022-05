Brits schrijversduo Nicci French signeert nieuwste boek in Tilburgse boekhandel

Nieuw monument voor 22 Tilburgse oorlogsdo­den: ‘Het is nodig dat we de slachtof­fers blijven herdenken’

TILBURG - De slachtoffers van de oorlog in de Tilburgse wijk ‘t Goirke hebben een nieuw eerbetoon gekregen. Pastoor Frank Lemmens zegende woensdag een compleet nieuw monument in, dat de 22 Tilburgers herdenkt die omkwamen toen een bom in hun straat ontplofte. ,,Belangrijk, dat het monument in ere blijft.”

4 mei