Bryan overspoeld met lovende reacties na emotionele brief van vrouw over overleden vader

De vrouw kwam Bryan op het spoor door het NPO 2-programma ‘Wie kent mij nog’ waarin hij te zien was. Via Facebook vond ze de Tilburger en ze zocht hem op in de Albert Heijn, waar hij werkte. Daar gaf ze hem een briefje. ‘Jouw vader heeft in 2012 bij ons gewerkt en deed allerlei klussen tijdens onze verhuizing’, zo staat er op het papiertje geschreven. ‘De laatste weken kwam hij niet meer. Ik denk dat zijn gezondheid niet zo goed meer was. Maar hij had nog wel wat geld van ons te goed. Hij heeft ervoor gewerkt en daarom wil ik het aan jou geven. Honderdvijftig euro.’



Bryan deelde een foto van de brief op sociale media en kreeg veel lovende reacties. ‘Respect voor deze vrouw. Mooi gebaar’, schrijft iemand die zichzelf Ma Mi Mi noemt. ‘Echt een toppertje’, reageert Einchin Hu. Facebooker Monika meldt: ‘Prachtig! Ik zit met tranen in mijn ogen! Er bestaan dus nog mensen met een hart van goud. Wat een mooie vrouw!’ En ook Nathaly-Christian reageert: ‘Ik ken je niet, maar afgaand op dit briefje en jouw manier van reageren, ben je minstens zo’n mooie man geworden als hoe je vader werd beschreven door deze dame. Ik denk dat hij heel trots zou zijn.’